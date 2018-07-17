МГИК утвердил назначенного Куминым члена комиссии с правом совещательного голоса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Московская городская избирательная комиссия утвердила Мухамеда Биджева членом комиссии с правом совещательного голоса, назначенным кандидатом в мэры Москвы от КПРФ Вадимом Куминым, передает Агентство "Москва".
Ранее комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост мэра столицы от "Справедливой России" Ильи Свиридова. Это Шушаник Агасарян, Леонид Антонов, Григорий Гамаюнов, Сергей Ковалев, Антон Лившиц.
На должность мэра зарегистрировали четверых из 33 кандидатов: Сергея Собянина, Вадима Кумина, Михаила Дегтярева от ЛДПР и Илью Свиридова от "Справедливой России".
Выборы мэра состоятся 9 сентября. Утверждены графики приема заявлений от избирателей для голосования по месту фактического нахождения. В территориальных избирательных комиссиях их можно будет подать с 25 июля по 5 сентября в рабочие дни с 15:00 до 19:00, в субботу – с 10:00 до 14:00. Воскресенье – выходной.
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