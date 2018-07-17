Трамп отметил силу Путина на переговорах в Хельсинки

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Владимир Путин на переговорах в Хельсинки был очень силен, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров с президентом России. По его словам, они потрясающе провели время, пишут "Аргументы недели" со ссылкой на зарубежные СМИ.

Трамп отметил, что они с российским лидером обсудили очень много вопросов, в частности, экономику, ядерное оружие, войну, мир, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Также главы государств обсудили и Израиль.

На переговорах с Путиным, как отметил глава Белого дома, они сделали важные выводы.

Ранее сообщилось, что Путин рассказал о позитивном итоге встречи с американским лидером. Главы государств пришли к решению восстановить прежнее сотрудничество и объединить силы.

Двусторонняя встреча между главами двух государств состоялась 16 июля в президентском дворце столицы Финляндии.