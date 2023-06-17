Первый массовый антиправительственный протест с призывом к миру состоялся в Риме

Фото: 123RF/polifoto

Первая крупная антиправительственная манифестация прошла в итальянской столице, сообщает ТАСС.

Уточняется, что организатором акции стал лидер оппозиционного "Движения "5 звезд" Джузеппе Конте, который призвал к началу мирных переговоров по Украине.

Шествие началось на площади Республики и завершилось на проспекте Императорских форумов, в нем приняли участие около 20 тысяч человек, подчеркивают организаторы.

"Мы представляем голоса самых бесправных. Это правительство отказалось от всех своих обещаний. Мы не намерены отказываться и отступаться от мирных переговоров - это единственный выход", – провозгласил Конте.

Кроме того, итальянский философ Мони Овадия обвинил НАТО и США "в систематическом вранье" и "развязывании войны". Он также отметил, что Европа находится "во служении у США".

Как передают журналисты, собравшиеся скандировали "Италия", "Конте", несли флаги республики, а также плакаты с надписями "Минимальная зарплата – порядочность, деньги на оружие – непорядочность".

Главная претензия "пятизвездных" к нынешнему правительству заключается в том, что власти, по мнению манифестантов, не способствуют укреплению рынка труда и улучшению условий трудящихся, не заботится о социальной безопасности населения.

Ранее сообщалось о еще одной акции против поставок итальянского оружия Киеву, проведенной ассоциацией "Венето – Россия" и общественным комитетом "Верона за свободу".

Протестующие собрались у стен античного римского амфитеатра Арена ди Верона. Организаторы акции назвали целью протеста демонстрацию того, что не все жители Италии поддерживают политику страны в отношении конфликта на Украине.

Церемония прощания с Берлускони началась в Милане