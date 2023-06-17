Посол Антонов встретился в Вашингтоне с американским послом Трейси

Фото: телеграм-канал "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Российский посол в США Анатолий Антонов провел встречу с руководителем американского диппредставительства в Москве Линн Трейси. Об этом сообщает посольство России в США в своем телеграм-канале .

"16 июня в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Антонова и посла США в России Трейси", – указано в сообщении.

На встрече обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, однако подробностей дипмиссии стран не приводят.

Ранее Антонов заявил, что Россия находится на правильной стороне истории в нынешнем мировом геополитическом кризисе. Он подчеркнул, что Москва выступает на переднем крае борьбы против гегемонистской модели мироустройства.

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