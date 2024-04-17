Памфилова заявила о возбуждении 21 уголовного дела после выборов президента РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Правоохранительные органы возбудили 21 уголовное дело из-за препятствования работе избиркомов в ходе выборов президента РФ. Об этом рассказала председатель Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова во время заседания комиссии.

Однако она напомнила, что впервые в истории не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту нарушений членов УИК. Глава ЦИК добавила, что из 459 обращений о возможных нарушениях в ходе голосования 447 не подтвердились.

"Частично подтвердились или подтвердились полностью 12 случаев", – сказала она.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Итоговый результат Владимира Путина составил 87,28%. 16 апреля Памфилова вручила главе государства удостоверение на новый срок его полномочий. Инаугурация президента состоится 7 мая.