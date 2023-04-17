МИД РФ раскритиковал изъятие Чехией танков из Марокко для передачи их Киеву

Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко

Информация о передаче Прагой танков Марокко украинской стороне, которые Королевство отправило в Чехию на модернизацию еще до начала спецоперации, является вопиющим случаем. Об этом сообщается на сайте МИД РФ со ссылкой на комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой.

По ее словам, до начала спецоперации РФ на Украине Марокко заключило контракт с чешской компанией "Экскалибур Арми" на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999–2001 годах в Белоруссии. После необходимых работ 56 танков вернули королевству. Оставшиеся 74 боевые машины фактически были экспроприированы Прагой для передачи их в зону боевых действий на Украине.

Захарова выразила недоумение в связи с тем, что марокканцев буквально поставили перед фактом, а также сделали виноватыми перед Минском за невыполнение контракта на приобретение этих танков.

"Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность", – заявила дипломат.

В этой связи, подчеркнула Захарова, можно вспомнить опыт Второй мировой войны, когда Чехия снабжала Третий Рейх вооружениями для сражений против СССР. Представитель МИД удивилась, что история не учит сегодняшнее руководство чешской стороны.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин на конференции в Доме Российского исторического общества заявил, что на данный момент РФ в одиночку противостоит военному конгломерату Североатлантического альянса и Украины, в котором последняя играет роль плацдарма конфликта.

При этом коллективный Запад является поставщиком вооружений и разведданных, руководит действиями и выполняет функцию тыла, подчеркнул он.

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