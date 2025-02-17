Власти Молдавии сообщили о двух дронах, нарушивших воздушное пространство страны

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Два беспилотника нарушили воздушное пространство Молдавии вечером 16 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства республики.

Первый БПЛА был зафиксирован по направлению Тараклия – Петровка, второй – по направлению Бурлэчень – Виноградовка. Спецслужбы Молдавии взяли ситуацию на пристальный контроль.

Спустя некоторое время оба дрона покинули воздушное пространство Молдавии, добавили в правительстве.

Ранее молдавский МИД в одностороннем порядке расторг соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров, заключенное в 1998 году.

Причиной стали обвинения Кишинева в том, что на территории страны взорвались якобы российские беспилотники. Кроме того, Молдавия выразила решительный протест российскому послу и назвала это "очередным недружественным жестом со стороны Российской Федерации".