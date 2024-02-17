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17 февраля, 18:08

Политика

Саммит по Украине, вероятно, будет перенесен из-за безучастности лидеров – СМИ

Фото: 123RF/sandsua

Саммита по Украине, скорее всего, будет отложен на несколько месяцев из-за безучастности мировых лидеров. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Киев настаивает на том, чтобы встреча состоялась в марте. Однако из-за безучастности мировых лидеров саммит, вероятно, будет перенесен на апрель или май. Помимо этого, на сроки оказывает влияние некоторых стран видеть за столом переговоров и Россию.

Ранее СМИ сообщали о том, что Киев рискует остаться без 50 миллиардов евро военной помощи от Евросоюза. На фоне этого Украине может грозить "суверенный дефолт". Отмечалось, что новый пакет помощи могут не согласовать в том числе из-за разногласий, которые возникли на фоне кризиса в Германии.

До этого Владимир Путин заявил, что немецкие власти согласились с выплатами на вооружение Киева, так как у ФРГ нет суверенитета.

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