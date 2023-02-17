Пентагон объявил о завершении сбора обломков сбитого над Атлантикой аэростата КНР

Фото: AP/ТАСС

Военные США завершили сбор обломков китайского аэростата, который был сбит над Атлантическим океаном. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Поисковая операция завершилась 16 февраля у побережья Южной Каролины после того, как средства Военно-морских сил США, приданные Северному командованию, успешно обнаружили и собрали обломки высотного разведывательного воздушного шара КНР", – приводит заявление ведомства РИА Новости.

Военные корабли были выведены из зоны поисков, а ограничения на полеты и судоходство сняты. Фрагменты сбитого объекта передали для исследования в лабораторию Федерального бюро расследований (ФБР).

Аэростат КНР был сбит в небе над Америкой 4 февраля. Операцию по ликвидации аппарата провели по поручению президента США Джо Байдена. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами.



США сбили китайский аэростат у своего побережья

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