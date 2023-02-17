Минобороны РФ провело кадровые перестановки среди командующих войсками военных округов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минобороны России сообщило о кадровых перестановках среди командующих войсками военных округов РФ.

Так, в 2023 году на должность командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) был назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Западный военный округ с января текущего года возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Также с января 2023 года был назначен командующий войсками Южного военного округа. По данным Минобороны РФ, им стал генерал-полковник Сергей Кузовлев.

Назначение командующего войсками Восточного военного округа датируется августом 2022 года, данный пост занимает генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что с подконтрольных Киеву территорий вернулся 101 российский военный. Военнослужащих доставят в Москву, где окажут медицинскую и психологическую помощь в учреждениях, подведомственных Минобороны.

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