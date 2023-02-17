Захарову удивило обещание дать Нетаньяху Нобелевскую премию за уход РФ с Украины

Фото: ТАСС/EPA/Ohad Zwigenberg

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы Госдепа США по политическим делам Виктории Нуланд, которая пообещала дать Нобелевскую премию премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, если тот убедит Владимира Путина вывести войска из Украины.

Захарова выразила удивление словами Нуланд, отметив, что не знала, что именно она принимает решения за Нобелевский комитет.

"Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично? А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома?" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Ранее Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины. Кроме того, Нуланд отметила, что Украина не будет в безопасности без как минимум демилитаризации Крыма.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!