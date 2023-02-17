Боец ЧВК "Вагнер" заявил, что Киев за время СВО потерял почти всех опытных пилотов

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Командир авиагруппы ЧВК "Вагнер" с позывным Горец заявил, что киевский режим за время спецоперации потерял практически всех опытных военных пилотов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Большие потери были в авиации у противника, и в основном сейчас инстаграмная (Instagram, принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) молодежь", – сказал боец.

По словам Горца, в составе российских войск в данный момент находятся опытные люди, в то время как в составе украинских – молодежь. Он отметил, что в авиации важен опыт для нормальной работы.

"Просто дергать за ручку штурвала не получится", – сказал командир авиагруппы.

Боец подчеркнул, что опыт возможно получить только при участии в боевых действиях. Многие военные прошли горячие точки и получили соответствующий опыт, заявил Горец.

Ранее командовавший штурмом боец ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров с позывным Лотос рассказал, что потери подразделений ВСУ, пытавшихся удержать Соледар, в семь раз превысили потери атаковавших город российских частей.

Также командир танкового подразделения с позывным Арцах рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины атакуют нагло и по шаблону. Он пояснил, что украинские войска очень близко подъезжают, не жалея ни техники, ни людей.



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