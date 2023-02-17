Вице-премьер Украины призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Артемовска немедленно эвакуироваться. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте (украинское название Артемовска. – Прим. ред.). Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотичными гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться", – написала Верещук.

По словам вице-премьера Украины, в Артемовске в данный момент находятся порядка шести тысяч мирных жителей. Граждане подвергают себя и близких опасности.

Верещук заявила, что граждане создают проблемы и риски для военных, полиции и волонтеров, которые оказывают помощь, так как силы обороны вынуждены дополнительно обеспечивать мирным жителям безопасность.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал об успехах российской армии в окрестностях Артемовска. По его словам, военные "уже оседлали основные высоты".

Кимаковский также отметил, что остался небольшой коридор, который тоже контролируется Вооруженными силами РФ.



Пригожин заявил о возможном окружении Артемовска в марте-апреле

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!