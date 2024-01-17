В МИД РФ пообещали ответить на согласие Польши разместить у себя войска ФРГ

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Согласие польских властей разместить в своей стране военные подразделения ФРГ дополнительно к уже дислоцированным там силам НАТО призвано увеличить уровень напряженности в Европе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала, что в Польше уже расположена тактическая группировка Североатлантического альянса, в которую входят солдаты США, Великобритании, Румынии и Хорватии. По ее мнению, нет необходимости размещать на польской территории дополнительные иностранные войска, если указанные страны настроены на мир.

Дипломат подчеркнула, что усиление потенциала Альянса и его стран-членов около российских границ носит провокационный характер и ведет к полной деградации архитектуры европейской безопасности, что не останется без ответа со стороны России.

Ранее замглавы польского МИД Анджей Шейна согласился разместить войска ФРГ на своей территории. Кроме того, Шейна сказал, что немцы для их государства являются другом и надежным партнером, поэтому они готовы пойти на такой шаг. Доступ на территорию Польши будет открыт и в случае, если Германия захочет укрепить оборону Альянса в восточной части, заключил он.



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