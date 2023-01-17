Кадыров назвал экс-командующего сухопутными войсками Болдырева "генералом бла-бла-бла"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рамзан Кадыров раскритиковал слова экс-командующего сухопутными войсками Владимира Болдырева, заявив, что бывший командир является "генерал-полковником бла-бла-бла". Таким мнением он поделился в беседе с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым. Интервью опубликовано в телеграм-канале Кадырова.

Ранее Болдырев выразил мнение, что глава Чечни не имел права критиковать генерал-полковника Александра Лапина.

"Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его (Болдырева. – Прим. ред.) перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Может, я термины не знаю. Но кто критикует, должен посмотреть опыт, стаж работы. Меня еще не выгнали, не уволили, а его сразу перевели. Кто из нас лучше – генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров", – заявил глава Чечни.

Между тем появилась расширенная версия интервью, опубликованная в издании "Грозный информ". Там Кадыров напомнил про события 2004 года. В те годы Болдырев командовал войсками Северо-Кавказского военного округа. По словам Кадырова, чеченские бойцы вместе с ингушскими прибыли в Назрань, забрав все боеприпасы. После такого случая Болдырева понизили в должности и перевели в иной штаб, указал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что мнения различных экспертов, пытающихся навязать российской СВО на Украине статус мирового конфликта, являются неуместными. Глава Чечни подчеркнул, что весь мир "не сошелся на НАТО и кучке стран".

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