Лавров и глава МИД Египта обсудили иранскую ядерную программу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его египетский коллега Бадр Абдель Аты провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию вокруг иранской атомной программы. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Министры обратили внимание на необходимость искать мирные пути урегулирования, чтобы избежать новой эскалации.

"Подчеркнута обоюдная приверженность политико-дипломатическому пути урегулирования и важность поиска решений", – говорится в заявлении.

Ранее МИД Ирана получил послание с предложением о возобновлении диалога по иранской ядерной программе. При этом официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани не назвала страну, которая отправила его.

Президент исламском республики Масуд Пезешкиан указал, что Иран намерен заново отстроить ядерные объекты, которые были подвергнуты бомбардировкам со стороны США и Израиля.

