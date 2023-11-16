В Сети опубликовали странную реакцию Блинкена на слова Байдена о Си Цзиньпине

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В Сети обсуждают странную реакцию госсекретаря США Энтони Блинкена на высказывания американского президента Джо Байдена во время визита председателя КНР Си Цзиньпина. Соответствующий кадр показал телеканал Sky News Australia.

"На кадрах видно, как Блинкен выглядит ошеломленным и неодобрительно качает головой после того, как Байден назвал Си Цзиньпина диктатором", – сказано в сообщении.

Кроме того, президент США отметил, что после встречи с представителем КНР не изменил позицию о нем как о диктаторе.

После публикации подобной реакции в Сети пользователи заявили в шутку, что Блинкен напишет заявление об увольнении или получит сердечный приступ из-за случившегося.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско. Президенты стран пожали друг другу руки, а потом отправились на переговоры.

После встречи президента Штатов спросили, готов ли он вновь назвать лидера КНР диктатором. На это Байден ответил, что "он им и является", так как тот "руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".

СМИ отметили, что подобное заявление американского лидера может подорвать успехи проведенных переговоров. В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвала безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине.

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