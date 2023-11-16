Финская таможня заявила об остановке грузового трафика с РФ с 18 ноября

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С 18 ноября между Финляндией и Россией будет практически полностью приостановлена автотранспортная перевозка грузов. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил руководитель отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля.

"На восточной границе в октябре грузовые автомобили (шли. – Прим. ред.) из Ваалимаа, Нуйямаа, Иматры и Ниирала <…> но грузового движения из других мест на восточной границе не было. Таким образом, 18.11.2023 грузовое движение на восточной сухопутной границе практически прекратится", – написал он.

Он рекомендовал перенаправить грузы, которые должны были проследовать из России транзитом через Финляндию.

Несмотря на запрет автотранспортировки, грузовые поезда продолжат следовать через пункт пропуска "Вайниккала".

До этого стало известно, что власти Финляндии закроют в ночь с 17 на 18 ноября четыре из восьми КПП на границе с Россией. Меры были приняты с целью пресечь на территорию страны незаконный въезд лиц. Ограничение продлится до 18 февраля 2024 года.