РФ оставила для граждан ЕС облегченные требования по документам на визу – МИД

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Россия сохраняет для граждан Евросоюза облегченные требования по документам на российскую визу, однако Москва принимает симметричные меры по визовым сборам. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передает ТАСС.

Также он добавил, что граждане недружественных для России государств активно пользуются возможностью получить российскую электронную визу. Кроме того, до 100 тысяч европейских граждан получат ее в этом году. В прошлом году желающих было около 60 тысяч человек, уточнил Иванов.

В свою очередь, депутаты Госдумы на пленарном заседании в первом чтении приняли проект закона, согласно которому будут отменены льготы при оформлении российских виз для некоторых категорий граждан Европы. Документ внесло правительство РФ 6 ноября.

Так, поправки прилагаются в закон, который приостанавливает действие положений шести договоров с Россией – с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.

Принятый в прошлом году закон ввел ограничения на безвизовый въезд дипломатов из указанных государств, кроме Дании, а также упразднил визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из перечисленных стран. Эти нормы прописаны во всех шести соглашениях об упрощении выдачи виз россиянам и соответствующих государств.

Так, действующие нормы приостанавливают положения об освобождении членов официальных делегаций, участвующих в официальных встречах, консультациях, переговорах и иных мероприятиях, проводимых межправительственными организациями, а также членов национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов. Законопроект предлагает обязать уплачивать визовые сборы:

близких родственников россиян из соответствующих стран; школьников, студентов, аспирантов и сопровождающих их преподавателей, направляющихся на учебу или учебную стажировку; инвалидов и сопровождающих их лиц; лиц, отправляющихся в поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медпомощи, присутствия на похоронах или посещения тяжело больного близкого родственника; участников молодежных международных спортивных мероприятий и их сопровождающих; участников научной, культурной или творческой деятельности, в том числе университетских и других программ обмена; участников официальных программ обмена между породненными городами.

По действующим нормам все эти категории граждан не платят визовый сбор. Законопроект также приостанавливает во всех шести договорах действие норм о визовом сборе в размере 35 евро.

Изменения подразумевают, что с европейских граждан всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ 2010 года, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах 50–300 долларов, а доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза.

Ранее сообщалось, что соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз начнет действовать со следующего года.

Так, иностранцы, получившие визу РФ или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Это соглашение подписали в Минске 19 июня 2020 года.

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