10 ноября, 15:50Политика
Соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз начнет действовать с 2024 года
Фото: 123RF/yuliyakhvosch
Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией начнет действовать с 2024 года, сообщил замминистра спорта и туризма республики Олег Андрейчик.
Таким образом, с будущего года иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Соответствующее соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года.
Режим взаимного признания виз распространяется и на лиц, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в РФ или Белоруссии.
При этом каждая из сторон сможет отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранца, если это необходимо в целях обеспечения безопасности государства.
25 сентября Лукашенко провел беседу с Владимиром Путиным и обсудил с ним проект производства самолетов небольшой вместимости. По мнению президента Белоруссии, они очень востребованы и нужны в РФ.
Также обсуждалось строительство второй железнодорожной ветки в направлении портов Ленинградской области, чтобы Белоруссия "большие объемы грузов могла перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир".
До этого главы государств встречались 15 сентября на переговорах в Сочи. Путин тогда подчеркнул, что отношения России и Белоруссии развиваются на данный момент "стабильно и надежно".
Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами
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