Соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз начнет действовать с 2024 года

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Соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией начнет действовать с 2024 года, сообщил замминистра спорта и туризма республики Олег Андрейчик.

Таким образом, с будущего года иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Соответствующее соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года.

Режим взаимного признания виз распространяется и на лиц, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в РФ или Белоруссии.

При этом каждая из сторон сможет отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранца, если это необходимо в целях обеспечения безопасности государства.

25 сентября Лукашенко провел беседу с Владимиром Путиным и обсудил с ним проект производства самолетов небольшой вместимости. По мнению президента Белоруссии, они очень востребованы и нужны в РФ.

Также обсуждалось строительство второй железнодорожной ветки в направлении портов Ленинградской области, чтобы Белоруссия "большие объемы грузов могла перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир".

До этого главы государств встречались 15 сентября на переговорах в Сочи. Путин тогда подчеркнул, что отношения России и Белоруссии развиваются на данный момент "стабильно и надежно".

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами