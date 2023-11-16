Внук Шарля де Голля хочет получить гражданство РФ

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Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль планирует получить российское гражданство. Об этом пишет ТАСС.

О своем желании он заявил на полях Форума объединенных культур. По его признанию, для него было бы честью получить гражданство России.

Ранее активисты заявили, что уругвайскую певицу и актрису Наталию Орейро нужно лишить гражданства РФ из-за ее выступления на параде гордости ЛГБТ в Буэнос-Айресе.

Владимир Путин присвоил российское гражданство Орейро и ее сыну 25 октября 2021 года. Российский паспорт они получили на церемонии в посольстве 10 ноября того же года.

Орейро прочла присягу на русском и испанском языках. До этого в программе "Вечерний Ургант" артистка в шутку признавалась, что хотела бы стать гражданкой России.

Наталия Орейро получила российский паспорт