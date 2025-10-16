Bloomberg: Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

Фото: 123RF.com/gerain0812

Украина получила первые две партии военной помощи в рамках инициативы PURL, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По информации СМИ, готовятся следующие две партии. Речь идет о спецпрограмме, которая предусматривает покупку американского вооружения за счет стран НАТО.

Ранее стало известно, что государства Альянса закупили у США летательное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках PURL.

Кроме того, американский Госдеп одобрил возможную продажу Украине свыше трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за 825 миллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский попросит Вашингтон о поставках ракет Tomahawk в пятницу, 17 октября. Он также признался, что "разочарован" темпом украинского урегулирования, несмотря на "очень хорошие" отношения с Владимиром Путиным.

