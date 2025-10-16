В РФ подготовили проект об обязательном указании в рекламе вреда от энергетиков

Фото: 123RF/bignai

Комитет Госдумы по экономической политике подготовил ко второму чтению законопроект об обязательном указании в рекламе вреда от чрезмерного потребления энергетических напитков с 1 марта 2026 года, передает РИА Новости.

Документ предполагает требования к размеру и продолжительности предупреждения. В рекламе радиопрограмм оно должно будет идти не менее 3 секунд, в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – не менее 5 секунд. При этом предупреждению необходимо будет отвести не менее 7% площадки кадра.

В ходе доработки проекта комитет по экономполитике поддержал поправку, по которой реклама тонизирующих напитков также не должна быть обращена к несовершеннолетним и содержать в себе сведения о биологически активных добавках и витаминах. Срок вступления закона в силу был перенесен с 1 сентября этого года на 1 марта следующего.

По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова, неограниченное потребление энергетиков приводит к попаданию в организм тонизирующих элементов выше допустимого уровня. Это в свою очередь может нанести тяжелый вред здоровью. Он считает, что инициатива поможет массово информировать о вреде чрезмерного потребления данных напитков.

Ранее подростки стали искать альтернативу энергетическим напиткам в порошках, мороженом и батончиках, которые содержат те же ингредиенты, что и энергетики. Как рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, из обращений граждан она узнала о существовании "энергетического мороженого". В его состав входят кофеин и таурин.

