МВД опровергло слухи о запрете выезда из России мужчин призывного возраста

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Распространяющиеся в Сети документы о якобы введении временных ограничений на выезд из России мужчин призывного возраста являются фейком, заявили в пресс-службе УБК МВД.

По данным ведомства, ложные сообщения появились в разных регионах страны, включая Пермский и Ставропольский край, а также Мурманскую область. Официальные органы уже опровергли их подлинность.

Никаких новых ограничений на передвижение россиян нет. Все легитимные нормативно-правовые акты публикуются в государственных информационных системах и на официальных порталах, напомнили в МВД. Граждан призвали проверять информацию через достоверные источники.

Ранее СМИ писали, что десятки российских туристов якобы не смогли вылететь на зарубежные курорты из-за дефектов в загранпаспортах. Эту информацию опровергли в МВД и Российском союзе туриндустрии. Там уточнили, что жалобы россиян по этому поводу не поступали.