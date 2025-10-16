16 октября, 09:49Политика
МВД опровергло слухи о запрете выезда из России мужчин призывного возраста
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Распространяющиеся в Сети документы о якобы введении временных ограничений на выезд из России мужчин призывного возраста являются фейком, заявили в пресс-службе УБК МВД.
По данным ведомства, ложные сообщения появились в разных регионах страны, включая Пермский и Ставропольский край, а также Мурманскую область. Официальные органы уже опровергли их подлинность.
Никаких новых ограничений на передвижение россиян нет. Все легитимные нормативно-правовые акты публикуются в государственных информационных системах и на официальных порталах, напомнили в МВД. Граждан призвали проверять информацию через достоверные источники.
Ранее СМИ писали, что десятки российских туристов якобы не смогли вылететь на зарубежные курорты из-за дефектов в загранпаспортах. Эту информацию опровергли в МВД и Российском союзе туриндустрии. Там уточнили, что жалобы россиян по этому поводу не поступали.
