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Офицер Вооруженных сил Украины, который находится на запорожской линии боевого соприкосновения, добровольно сдался в плен, перешел на сторону РФ и передал информацию о командном пункте и позициях украинских военных. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что благодаря информации, полученной от украинского офицера, ВС РФ смогли нанести удар по командному пункту ВСУ и их позициям. Рогов также добавил, что все большее количество украинцев понимает, что режим Зеленского для страны – смертоносное чужеродное тело, которое нужно устранить.

Ранее Рогов заявил об улучшении позиций ВС РФ по переднему краю в Каменском. По его словам, сейчас в Каменском идут активные боевые действия.

До этого ВС РФ нанесли авиационный удар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска, ликвидировав порядка 40 боевиков и 5 единиц вооружений, военной и специальной техники. Удар был нанесен экипажем самолета оперативно-тактической авиации с применением ОДАБ-1500. После падения авиабомбы на территории временного размещения украинской армии произошел взрыв.

