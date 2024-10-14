Рогов сообщил об улучшении позиций ВС России по переднему краю в Каменском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили свои позиции по переднему краю в Каменском. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, сейчас в Каменском идут активные боевые действия.

"Инициатива в наших руках, давление со стороны русской армии на ВСУ огромное. Наши войска улучшили позиции по переднему краю и закрепились на уже занятых позициях", – приводит ТАСС слова Рогова.

Между тем некоторые инфраструктурные объекты, в том числе здание администрации, уничтожены безвозвратно в освобождаемом российскими войсками Дзержинске. Об этом ранее заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он посетил город и пообщался с командиром мотострелкового батальона с позывным "Остап", который рассказал об обстановке. Так, сейчас идут бои в городской черте.