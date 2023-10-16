ГП признала нежелательной деятельность австрийской НПО Central European University в РФ

Фото: depositphotos/pajche

Генпрокуратура сочла нежелательной деятельность австрийской НПО Central European University на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято после того, как организация неоднократно дискредитировала проведение спецоперации и деятельность политического руководства России. Университет запустил ряд образовательных программ, которые, по данным ГП, содержали искаженные исторические данные, а также были направлены на уменьшение заслуг отечественных ученых, писателей и деятелей культуры.

К участию в программах не допускались эксперты, связанные с госучреждениями РФ и выступающие за проведение спецоперации. Курсы были сформированы с акцентом на якобы военные преступления России на Украине.

"Самым активным образом осуществляется подбор кадров для работы по формированию глобальной медийной антироссийской повестки, пропитанной ненавистью к России и ее многонациональному народу", – говорится в сообщении ведомства.

До этого нежелательной в РФ признали деятельность финской НПО EastCham Finland. Причиной для этого стала смена деятельности организации после начала СВО, а именно, выступления против России и поддержка Украины.

