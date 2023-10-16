Умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари

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Умер бывший президент Финляндии, лауреат Нобелевской премии мира 2008 года, дипломат, сотрудник ООН Мартти Ахтисаари, сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте.

"Президент Мартти Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 06:40 (совпадает с московским временем. – Прим. ред.). На момент смерти президенту Ахтисаари было 86 лет", – уточняется на сайте канцелярии.

Мартти Ойва Калеви Ахтисаари родился в Финляндии в городе Виипури (в 1940 году после перехода города в состав СССР он был переименован в Выборг) 23 июня 1937 года.

Ахтисаари окончил заочное педагогическое отделение Оулуского университета в 1959 году. В 1965 году стал сотрудником министерства иностранных дел Финляндии. В 1994 году в ходе прямых всенародных президентских выборов был избран президентом Финляндии и находился на этом посту до 2000 года.

В октябре 2008 года Ахтисаари стал лауреатом Нобелевской премии мира "за важные усилия в разрешении международных конфликтов на нескольких континентах на протяжении более трех десятилетий".