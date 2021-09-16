Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

19:37

В МИД РФ не видят причин для искусственного снижения турпотока из Чехии

политика туризм

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Нет причин для искусственного снижения туристического потока из Чехии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

"Увеличение туристического потока сейчас из-за мер борьбы с ковидом ожидать очень сложно. Но при этом нет никаких предпосылок для его искусственного сокращения с российской стороны", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Она отметила, что ограничения на авиасообщение между Россией и Чехией и ограничения по въезду чешских граждан были сняты по решению Оперативного штаба. И именно пандемия коронавируса стала причиной временного снижения товарооборота между странами.

"Цифры и показатели говорят об искусственности спровоцированного чешской стороной кризиса в двухсторонних отношениях. Люди, компании, бизнесмены хотят развивать торговлю, хотят развивать экономические отношения", – отметила Захарова.

По ее словам, Россия выступает за сохранение и развитие межчеловеческого общения.

"И вот та самая политическая конъюнктура, которой руководствуются нынешние власти Чехии, кстати говоря не все, не должна этому препятствовать, потому что они должны все-таки руководствоваться национальными интересами", – заключила представитель МИД.

Ранее визовые центры Ирландии возобновили выдачу краткосрочных виз туристам в 11 городах России. Документ можно получить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать