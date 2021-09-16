В МИД РФ не видят причин для искусственного снижения турпотока из Чехии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Нет причин для искусственного снижения туристического потока из Чехии. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
"Увеличение туристического потока сейчас из-за мер борьбы с ковидом ожидать очень сложно. Но при этом нет никаких предпосылок для его искусственного сокращения с российской стороны", – приводит ТАСС слова Захаровой.
Она отметила, что ограничения на авиасообщение между Россией и Чехией и ограничения по въезду чешских граждан были сняты по решению Оперативного штаба. И именно пандемия коронавируса стала причиной временного снижения товарооборота между странами.
"Цифры и показатели говорят об искусственности спровоцированного чешской стороной кризиса в двухсторонних отношениях. Люди, компании, бизнесмены хотят развивать торговлю, хотят развивать экономические отношения", – отметила Захарова.
По ее словам, Россия выступает за сохранение и развитие межчеловеческого общения.
"И вот та самая политическая конъюнктура, которой руководствуются нынешние власти Чехии, кстати говоря не все, не должна этому препятствовать, потому что они должны все-таки руководствоваться национальными интересами", – заключила представитель МИД.
Ранее визовые центры Ирландии возобновили выдачу краткосрочных виз туристам в 11 городах России. Документ можно получить в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове.
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