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Политика

18:35

РФ и Египет достигли понимания в вопросе выплат семьям погибших в авиакатастрофе 2015 года

политика происшествия

Фото: AP/Russian Ministry for Emergency Situations/Maxim Grigoriev

В результате переговоров Россия и Египет пришли к пониманию в вопросе выплат семьям погибших в авиакатастрофе в 2015 году над Синайским полуостровом. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Поддерживалась постоянная связь с объединениями родственников погибших пассажиров и членов экипажа, в частности благотворительным фондом "Рейс 9268". В результате предпринятых усилий посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с египетскими партнерами по этому вопросу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент прорабатываются конкретные детали порядка осуществления этих выплат.

"Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян. Будем и далее этому всячески содействовать", – добавляется в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе понимают важность роли России в урегулировании катастрофы, связанной с ситуацией в Афганистане.

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