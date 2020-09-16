Вакцина от COVID-19 в США будет готова через несколько недель – Трамп

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Вакцина от COVID-19 в США будет готова в течение нескольких недель. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC.

Трамп подчеркнул, что предыдущие администрации президента потратили бы на создание препарата намного больше времени.

"Нам осталось несколько недель до ее получения. Это может быть 3–4 недели", – сообщил американский лидер.

Кроме того, Трамп отметил работу компаний-разработчиков препарата.

"У нас великолепные компании, и они очень, очень близки (к разработке вакцины – Прим. ред.)", – подытожил президент.

Ранее Трамп уже называл возможные сроки готовности американской вакцины от COVID-19. В числе основных разработчиков президент США выделил три компании: Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna.