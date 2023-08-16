Захарова назвала непродление визы РФ корреспонденту Politico неудивительным

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Непродление визы в РФ корреспонденту издания Politico из Нидерландов Еве Хартог не должно вызывать вопросы в контексте травли российских журналистов в Евросоюзе, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что нидерландское правительство присоединилось к этой травле, а Россия лишь предпринимает ответные меры.

Захарова добавила, что реальная цель деятельности Евы Хартог в России вызывает вопросы у российской стороны. Она отметила, что журналистка никогда не была аккредитована при МИД РФ от бельгийского издания Politico. С 2019 года Хартог работала в России по аккредитации от голландского СМИ "Де Груне Амстердаммер".

"В 2022 году вышло всего пять статей за ее авторством, что не может не вызывать вопросов о реальных целях ее деятельности. При этом в марте прошлого года, заявив в собственной статье о своем стремлении "уехать куда угодно, подальше от России", Хартог покинула нашу страну и отсутствовала до конца 2022 года", – заявила дипломат.

Ранее европейское издание газеты Politico заявило, что его корреспонденту Еве Хартог не продлили российскую визу. По данным СМИ, министерство иностранных дел РФ отказалось продлевать визу 35-летней гражданке Нидерландов. Ведомство дало ей шесть суток, чтобы покинуть территорию России. Газета также сообщила, что ей не предоставили каких-либо обоснований такого решения.

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