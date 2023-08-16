Фото: 123RF/mikrokon

Европейское издание газеты Politico заявило, что его корреспонденту Еве Хартог не продлили российскую визу.

По данным СМИ, министерство иностранных дел РФ отказалось продлевать визу 35-летней гражданке Нидерландов. Ведомство дало ей шесть суток, чтобы покинуть территорию России.

Газета также сообщила, что ей не предоставили каких-либо обоснований такого решения.

В конце марта ФСБ РФ задержала американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Представителя СМИ подозревают в ведении шпионской деятельности на территории РФ. Следствие считает, что он собирал информацию о деятельности одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Гершковича поместили под стражу. На это он заявил, что не считает свою работу противозаконной. Однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. 22 июня Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича до 30 августа.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal