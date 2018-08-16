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В мире

16 августа, 19:54

В Крыму прокомментировали планы Киева ограничить сообщение с РФ

политика транспорт

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал планы Киева по ограничению транспортного сообщения с РФ. О данных мерах ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, передают "Аргументы недели".

По словам Полонского, транспортный поток, который идет из Украины в Россию, в первую очередь касается трудовых мигрантов и тех, кто приезжает отдыхать в Крым.

Решение Киева, как отметил Полонский, не отразятся на Крыме, а вот для граждан Украины это "репрессивные меры".

Ранее Омелян рассказал о документе, который разорвет связи с РФ. По его словам, после вступления проекта в силу "в Москву будут ходить только медведи".

Также сообщалось, что Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Вслед за этим в Киеве предложили закрыть границы с Россией, остановить финансовые сделки и торговлю.

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