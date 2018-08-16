В Крыму прокомментировали планы Киева ограничить сообщение с РФ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский прокомментировал планы Киева по ограничению транспортного сообщения с РФ. О данных мерах ранее заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, передают "Аргументы недели".
По словам Полонского, транспортный поток, который идет из Украины в Россию, в первую очередь касается трудовых мигрантов и тех, кто приезжает отдыхать в Крым.
Решение Киева, как отметил Полонский, не отразятся на Крыме, а вот для граждан Украины это "репрессивные меры".
Ранее Омелян рассказал о документе, который разорвет связи с РФ. По его словам, после вступления проекта в силу "в Москву будут ходить только медведи".
Также сообщалось, что Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Вслед за этим в Киеве предложили закрыть границы с Россией, остановить финансовые сделки и торговлю.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: