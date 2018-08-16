В Совфеде оценили идею Украины попросить НАТО сопровождать суда в Азовском море

16 августа, 12:50
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Намерение Киева обратиться в ООН или НАТО с просьбой сопровождать украинские суда в Азовском море прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
По его словам, согласно международному праву, суда Североатлантического альянса могут заходить в Азовское море только с согласия России, передает RT.
"Они сами создали ситуацию на Азовском море с арестом судна "Норд". Теперь думают, как из нее выйти. Но то, что они предлагают, – это нереально", – сказал Цеков.
По словам эксперта, Киев действует незаконно, но международное сообщество и ЕС стали меньше поддерживать Украину.
Ранее в Киеве допустили возможность обращения в СБ ООН или НАТО с просьбой сопровождать украинские суда в Азовском море.
В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море для блокировки украинских портов в Бердянске и Мариуполе. По его словам, суда заходят в порты на 10% реже, что приводит к убыткам в "сотни миллионов гривен". Также убытки наносит простой кораблей перед проходом Керченского пролива или заходом в Азовское море.
Ранее пограничники Украины признались, что им не хватает ресурсов и техники для противостояния российской стороне в Азовском море. Военнослужащие РФ, как сообщалось, не прекращают "демонстрировать силу" на данной территории.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: