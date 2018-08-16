В Совфеде оценили идею Украины попросить НАТО сопровождать суда в Азовском море

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Намерение Киева обратиться в ООН или НАТО с просьбой сопровождать украинские суда в Азовском море прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, согласно международному праву, суда Североатлантического альянса могут заходить в Азовское море только с согласия России, передает RT.

"Они сами создали ситуацию на Азовском море с арестом судна "Норд". Теперь думают, как из нее выйти. Но то, что они предлагают, – это нереально", – сказал Цеков.

По словам эксперта, Киев действует незаконно, но международное сообщество и ЕС стали меньше поддерживать Украину.

Ранее в Киеве допустили возможность обращения в СБ ООН или НАТО с просьбой сопровождать украинские суда в Азовском море.

В начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия использует Крымский мост и военно-морские силы в Азовском море для блокировки украинских портов в Бердянске и Мариуполе. По его словам, суда заходят в порты на 10% реже, что приводит к убыткам в "сотни миллионов гривен". Также убытки наносит простой кораблей перед проходом Керченского пролива или заходом в Азовское море.

Ранее пограничники Украины признались, что им не хватает ресурсов и техники для противостояния российской стороне в Азовском море. Военнослужащие РФ, как сообщалось, не прекращают "демонстрировать силу" на данной территории.