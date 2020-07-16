Медведев прокомментировал угрозы США в адрес "Северного потока – 2"

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на угрозы Соединенных Штатов в отношении "Северного потока – 2". Об этом сообщается на его странице "ВКонтакте".

"Раньше в оправдание незаконных международных санкций выискивался "благовидный" повод: защита прав человека или агрессивное поведение страны / отдельной личности. По "Северному потоку – 2" все названо своими именами: "Проект – прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это наш бизнес. И все", – заявил Медведев. Он подчеркнул, что такова позиция Государственного департамента США, которая не учитывает интересы европейских партнеров.

"От такой простоты и борзости оторопь берет, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности", – следует из записи зампредседателя Совета безопасности России.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены после того, как США ввели ряд санкций против судов-трубоукладчиков.

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп готов противодействовать России через санкции. В Вашингтоне пообещали ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в реализации проекта.