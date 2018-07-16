В МИД РФ согласились со словами Трампа о "глупости" США

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Министерство иностранных дел России согласилось с утверждением американского лидера Дональда Трампа, что отношения между РФ и США ухудшились из-за "безрассудства и глупости" Вашингтона. Об этом пишут "Аргументы недели".

"Мы согласны", – сказано в микроблоге российского МИД в Twitter.



16 июля в Хельсинки проходят переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп назвал причиной ухудшения отношений с Россией безрассудство и глупость Соединенных Штатов. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter перед саммитом в Хельсинки.