Эксперт оценил заявление Трампа о причинах ухудшения отношений с Россией

Фото: ТАСС/DPA/Geisler-Fotopres/Dennis Van Tine

Политолог Михаил Синельников-Оришак прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о причинах ухудшения отношений с между США и РФ. Глава Белого дома заявил, что всему причиной глупость Штатов.

"Сам факт признания ошибок США со стороны официально действующего президента поистине беспрецедентный. Соединенные Штаты официально не признают свои ошибки, не извиняются", – цитирует эксперта RT.

По мнению политолога, встреча лидеров двух стран станет прорывом в отношениях России и США. Он добавил, что существенных изменений на госуровне после саммита ожидать не стоит.

Политолог пояснил, что у России и Штатов слишком разные представления о правильном порядке вещей в мире. От конкуренции стран, по его мнению, человечество выиграет, как когда-то выиграло от соревнования СССР и США. Тогда люди полетели в космос, впервые побывали на Луне, изобрели интернет, подытожил Синельников-Оришак.

Ранее Трамп заявил, что в худших за всю историю отношениях с Россией виновата глупость Соединенных Штатов. Об этом он написал в своем Twitter перед саммитом в Хельсинки. Встреча лидеров России и США началась в 13:00 в Хельсинки.

Главы государств обсудят "болевые точки" в отношениях государств. На повестке дня будут ситуации в Сирии, на Украине и Корейском полуострове. Планируется также обсудить вмешательство в выборы, о котором неоднократно заявляли в США.