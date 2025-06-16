Депутат Бурматов предложил установить наблюдение за репетициями с животными в цирках

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Установка видеонаблюдения в цирках на репетициях с животными поможет разрешать спорные ситуации. Таким мнением с Москвой 24 поделился первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее в нижней палате парламента начали разработку законопроекта о запрете на приобретение и передачу животных для участия в цирковых представлениях с 1 января 2026 года. Рассмотреть документ в первом чтении планируется уже в июле 2025 года, сообщили РИА Новости.

Бурматов подчеркнул, что не видит необходимости в подобных мерах. По его словам, на сегодняшний день в цирках зачастую оказываются животные с непростой судьбой, пострадавшие от рук человека.

"И выбор у них невелик: либо погибнуть, либо жить в цирках", – рассказал парламентарий.

Кроме того, на сегодняшний день подобные организации обязаны выполнять строгие требования по содержанию животных, подчеркнул депутат.





Владимир Бурматов депутат Госдумы Теперь это лицензируемый вид деятельности, и многим циркам приходится даже проводить реконструкцию. То есть мы настолько ужесточили требования, что владельцам необходимо возводить новые здания, вольеры, обеспечивать нормальное ветеринарное обслуживание и питание.

Если тот или иной цирк не соблюдает требования, он не получает лицензию. В таком случае его деятельность является незаконной, добавил Бурматов.

"Также обязательства накладываются на цирки, которые ездят в другие города с гастролями. К транспортировке предъявляются жесткие требования, которые прописаны в лицензировании", – отметил эксперт.

В то же время для дополнительного контроля депутат предложил ввести видеонаблюдение за деятельностью таких учреждений – например, съемки тренировок с животными. Это обеспечит безопасность и открытость процесса, а также создаст доказательную базу в спорных ситуациях, заключил Бурматов.

Ранее заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина рассказала, что купание собак в озере или пруду может привести к заражению стафилоккоком, стригущим лишаем и ревматическим воспалением. В стоячей воде активно развиваются микроорганизмы, что и приводит к инфицированию.

