Токаев освободил от должности посла Казахстана в России Кошербаева

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указом снял с должности посла государства в России Ермека Кошербаева. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Кошербаев Ермек Беделбаевич назначается акимом Восточно-Казахстанской области, освободив от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", – следует из текста документа.

Кошербаев представлял дипломатические интересы Казахстана в России с 2020 года. До этого он выполнял функции замминистра МИД, ответственного секретаря внешнеполитического ведомства и Минсельхоза.

Ранее Владимир Путин назначил нового посла в Азербайджане. Ранее РФ на дипломатическом уровне в республике представлял Михаил Бочарников. Сейчас должность диппредставителя РФ в Азербайджане занимает Михаил Евдокимов.

