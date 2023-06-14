Путин назначил нового российского посла в Азербайджане

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Владимир Путин освободил диппредставителя РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова от обязанностей, следует из документов на официальном портале правовой информации.

Новым российским послом в стране стал Михаил Евдокимов.

Ранее стало известно, что президент назначил Елену Ардабьеву новым заместителем министра юстиции России. До своего назначения она руководила департаментом экономического и гражданского законодательства.

До этого российский лидер снял с поста замминистра юстиции РФ Алису Безродную. Ей 38 лет, она работала на этой должности с апреля 2019 года. В Минюсте Безродная осуществляла деятельность с 2010 года.