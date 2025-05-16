Минюст признал блогера Пуркина и журналистку Лученко иноагентами

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст РФ признал видеоблогера Дмитрия Пуркина, журналистку Ксению Лученко и правозащитницу Лутфие Зудиеву, политолога Михаила Комина иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, Пуркин был причастен к созданию и распространению сообщений и материалов других иноагентов. Он распространял ложные сведения о решениях и политике, принятых органами власти РФ, а также недостоверные данные о российской армии.

Кроме того, блогер выступал против специальной военной операции на Украине. В настоящее время он проживает за пределами России.

Тем временем Лученко распространяла ложные сведения о решениях российских властей, а также недостоверную информацию, которая создавала негативный образ Вооруженных сил РФ. Она выступала против СВО и принимала участие в распространении сообщений иностранных агентов и нежелательных в России международных организаций.

Кроме того, журналистка выступала респондентом на информационных площадках, которые предоставляли иноагенты. В настоящий момент она взаимодействует с иностранными организациями и не проживает в России, подчеркнул Минюст.

Зудиева распространяла ложные сведения о политике российских властей, а также участвовала в распространении информации других иностранных агентов. Помимо этого, она получала поддержку от иностранных источников. Сейчас правозащитница сотрудничает с иностранными организациями, подчеркнул Минюст.

В свою очередь, Комин принимал участие в публичном распространении материалов иностранных агентов, иностранных и международных организаций, признанных нежелательными в России.

Политолог распространял недостоверные данные о решениях, принимаемых властями России, и выступал против спецоперации. Кроме того, Комин сотрудничает с иностранными организациями и проживает за пределами РФ.

Вместе с ними в реестр иностранных агентов внесены международная общественная организация "Независимая ассоциация врачей", общественно-политическое движение "Европейский Петербург" и организация "Земский съезд", уточняется в сообщении.

"Независимая ассоциация врачей" распространяла ложные сведения о решениях органов государственной власти РФ, а также о российской системе органов. Организация распространяла среди широкой аудитории информацию и материалы, созданные иностранными агентами. Она также выступала против СВО.

Движение "Европейский Петербург" содействовало распространению сообщений иноагентов, иностранных и международных организаций, которые признаны на территории РФ нежелательными.

Кроме того, оно выступало против специальной военной операции на Украине, распространяло ложные сведения о решениях, принимаемых органами власти России, и российской армии. Среди учредителей движения есть лица, которые включены в реестр иностранных агентов.

Организация "Земский съезд" занималась распространением сообщений иноагентов, а также недостоверной информации о политике властей РФ. По данным ведомства, организация выступала против СВО. В составе организаторов "Земского съезда" присутствуют лица, внесенные в перечень иностранных агентов.

Между тем из списка иноагентов было исключено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент" в связи с его ликвидацией.

Ранее иностранным агентом в РФ был признан музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров). По данным Минюста, Гончаров распространял ложную информацию, касающуюся политики и решений органов публичной власти России, а также выступал против проведения специальной военной операции на Украине.

Также музыкант распространял для неограниченного круга лиц материалы других иноагентов. В настоящее время он проживает за пределами РФ.