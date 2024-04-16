Байден еще на год запретил принимать в американских портах связанные с РФ судна

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Президент Америки Джо Байден продлил на год запрет на прием в портах США судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документацию, распространенную Белым домом.

Власти США утверждают, что политика и действия РФ по проведению СВО на Украине представляют собой нарушение или угрозу нарушения международных отношений Соединенных Штатов.

"Поэтому <...> я продлеваю на год действие режима чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования пребывания и перемещения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов", – подчеркнул Байден.

21 апреля 2022 года президент США ввел запрет на прием судов под флагом РФ в американских портах. Байден заявил, что попасть в территориальные воды Америки и пришвартоваться в местных портах не сможет ни одно судно, которое эксплуатируется лицом из Российской Федерации.

