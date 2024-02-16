В МИД планируют расширить список стран для поездок в РФ с электронными визами

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Россия расширит список стран, граждане которых смогут оформлять электронные визы для поездки в РФ, после 1 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статс-секретаря – заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова.

"К 1 августа, после года функционирования, будут предложения", – уточнил он.

По его данным, будут предложения по расширению перечня стран, технические моменты. Он рассказал, что все находится в работе.

Ранее глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов рассказал, что Россия планирует увеличить перечень стран, которым станет доступно получение российских электронных виз. Он отметил, что с 1 августа по 31 декабря 2023 года было выдано 170 тысяч электронных виз гражданам 55 иностранных государств.

До этого в Москве зафиксировали тенденцию к росту заинтересованности иностранцев посетить Россию. В 2023 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями за рубежом были выданы 840 тысяч традиционных бумажных виз.

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