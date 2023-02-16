Секретарь СНБО заявил, что украинцы развалили СССР

Фото: ТАСС/AР/Efrem Lukatsky

Украинская сторона была инициаторам распада СССР, поделился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Я могу уверенно сказать, что именно мы, украинцы, развалили Советский Союз", – цитирует его РИА Новости.

Данилов заявил, что в первой в Советском Союзе забастовке в марте 1989 года принимали участие 176 шахтеров. Среди них насчитывалось порядка 94 украинцев. Благодаря подобным стачкам процесс распада СССР запустился, подчеркнул он.

Помимо этого, Данилов заявил, что украинцы смогут в том числе и "Россию разрушить как государство".

Ранее в США рассекретили документы, касающиеся отношений Штатов и РФ в начале 1990-х годов. В них говорится, что первый президент России Борис Ельцин в разговоре с тогда еще действующим президентом США Джорджем Бушем – старшим назвал Украину главным дестабилизирующим фактором.

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