Столтенберг заявил, что НАТО останется региональным альянсом

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НАТО останется региональным альянсом и не собирается расширяться на Азию, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

При этом он подчеркнул, что трансатлантическое пространство сталкивается с угрозами, и НАТО необходимо реагировать на происходящее в этом регионе.

"Безопасность не является региональной, безопасность является глобальной. То, что происходит в Азии, имеет значение в Европе, и наоборот. Мы должны понимать, что это не про движение НАТО в Азию, но про то, что Китай подходит ближе к нашим дверям", – пояснил он.

Ранее в Китае заявили, что независимость Тайваня будет означать войну. Власти Китая готовы сформировать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не допустят сепаратистской деятельности, которая направлена на независимость острова.