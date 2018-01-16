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16 января, 15:10

Более миллиона подписей собрано в поддержку выдвижения Путина

политика выборы

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Более 1 миллиона подписей избирателей собрано в поддержку Владимира Путина, который участвует в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. Об этом заявили в избирательном штабе кандидата.

"По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей", – сообщили в штабе, передает ТАСС.

Избирательным штабом кандидата также было принято решение не останавливать сбор подписей и "дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату".

Для регистрации кандидатом Владимиру Путину, как самовыдвиженцу, необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Сбор начался 5 января, он проходит в 267 населенных пунктах во всех 85 субъектах РФ.

Ранее стало известно, что избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах Курганмашзавод и "Курганхиммаш", так как в процедуре сбора подписей обнаружены нарушения.

Президентская кампания официально стартовала 18 декабря, а выборы назначены на 18 марта 2018 года.

По данным ВЦИОМ, почти 74 процента россиян планируют голосовать на выборах в марте за Владимира Путина.

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