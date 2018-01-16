Собранные на курганских заводах подписи в поддержку Путина аннулировали

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах Курганмашзавод и "Курганхиммаш", так как в процедуре сбора подписей обнаружены нарушения. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
"Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем", – пояснил он "Коммерсанту".
Кондрашев также отметил, что региональные власти не знали об этой инициативе.
Ранее сообщалось, что число собранных подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента РФ превысило полмиллиона. При этом предвыборный штаб действующего главы государства принял решение допечатать подписные листы еще на 200 тысяч подписей россиян.
Президентская кампания официально стартовала 18 декабря, а выборы назначены на 18 марта 2018 года.
По данным ВЦИОМ, почти 74 процента россиян планируют голосовать на выборах в марте за Владимира Путина.
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