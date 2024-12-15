Володин: ГД рассмотрит проекты о защите детей от потребления вейпов на следующей неделе

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Депутаты Госдумы планируют рассмотреть на следующей неделе инициативы, которые направлены на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, кальянов и табака. Об этом рассказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям. <...> Законопроектами предлагается значительно повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления или сырья для их производства", – говорится в его публикации.

Так, штрафы за допущенные нарушения хотят повысить до 2 миллионов рублей, а за повторный эпизод предусмотреть уголовную ответственность.

Володин указал на неотвратимость наказания за подобные неправомерные шаги. Эти меры важны, поскольку сейчас стоит задача уберечь детей от потребления вредной продукции.

Ранее первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила запретить продажу вейпов и кальянов рядом со студенческими общежитиями. По ее мнению, принятие инициативы позволит уменьшить доступность табачной продукции для молодежи, предотвратить формирование положительного отношения к курению у студентов, а также создаст более благоприятную образовательную среду.

