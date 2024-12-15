Трамп заявил, что республиканцы постараются отменить переход на летнее время в США

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Республиканская партия США постарается отменить переход на летнее время в стране. Об этом заявил одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп.

"Республиканская партия приложит все усилия, чтобы отменить летнее время, у которого есть небольшая, но сильная группа сторонников, но которой не должно быть!", – написал он в соцсети X.

Трамп добавил, что летнее время "неудобно" и "дорого обходится" США.

В России переход на летнее время был упразднен 8 февраля 2011 года на основании закона, подписанного президентом России Дмитрием Медведевым.

Ранее Трамп предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами США. Политик отметил, что США субсидирует Канаду на сумму более чем 100 миллиардов долларов в год, а Мексику – почти на 300 миллиардов долларов в год. По его мнению,